В приемной комиссии университета уточнили, что решение продиктовано требованиями времени

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Курсанты всех направлений подготовки Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России будут проходить обучение на кафедре беспилотных систем. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии университета.

Как сообщалось 29 августа в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России, с сентября в 3 академиях начнется подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям, включая применение БПЛА и робототехнических комплексов.

"С сентября 2025 года создана новая кафедра беспилотных систем. Все курсанты, независимо от того, военный переводчик, военный дирижер, обязательно проходят обучение по этой кафедре. Это продиктовано временем, и мы соответствуем требованиям времени. Осуществляется также подготовка по программе водителей мотовездеходов, что очень востребовано в войсках и поможет нашим выпускникам лучше выполнять свои функциональные обязанности и соответствовать тому, что именно сейчас требуется в войсках", - рассказал ответственный секретарь в видео, предоставленном ведомством.

В университете прошел день открытых дверей в рамках подготовки приемной кампании в военные вузы в 2026 году и военно-профессионального ориентирования молодежи. Все желающие - порядка 400 человек - смогли ознакомиться с новинками комплексной модернизации системы военного образования. Она включает в себя обучение вождению багги и квадроциклов, сборку и управление разведывательными и ударными БПЛА, применение безэкипажных катеров, тактическую медицину. Руководящий состав вуза рассказал гостям об особенностях организации приема в университет, прохождения медицинской комиссии и оценки уровня физической подготовленности.

В 2026 году набор в Военный университет будет вестись по специальностям "Психология служебной деятельности", "Экономическая безопасность", "Перевод и переводоведение", "Военная журналистика", "Правовое обеспечение национальной безопасности "Дирижирование военным духовым оркестром". По первым трем специальностям также будет осуществляться набор девушек.

Военный университет имени князя Александра Невского МО РФ - ведущий учебно-методический и научный центр Вооруженных сил РФ по подготовке офицерских кадров гуманитарного, юридического, филологического, финансово-экономического и дирижерского направлений.