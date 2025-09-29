Дроны "Князь Вандал" уничтожили военную технику ВСУ

Бойцы ежедневно уничтожают десятки единиц техники и личного состава противника в Сумской области

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников "Князь Вандал Новгородский" (КВН) Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили военную технику противника в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты ударных дронов "КВН" днем и ночью выслеживают противника на дорогах и, при их обнаружении, немедленно атакуют, уничтожая врага. Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявших ротацию личного состава. Также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен легкобронированный автомобиль западного производства", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, бойцы ежедневно уничтожают десятки единиц техники и личного состава ВСУ в Сумской области, нарушая логистику и препятствуя снабжению боеприпасами и материальными средствами передовые подразделения.

"За весь период СВО на счету операторов ударных беспилотников десантников-дальневосточников сотни единиц уничтоженной боевой и специальной техники противника, артиллерийских систем и украинских военных", - добавили в министерстве.