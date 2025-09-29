Система позволяет нейтрализовать любые воздушные угрозы, минимизируя риски для личного состава, отметили в Минобороны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" организовали эшелонированную систему противодействия беспилотникам ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск), в том числе гексакоптерам. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Для борьбы с разведывательными и ударными БПЛА самолетного типа, FPV-дронами и беспилотниками типа "Бабa-яга" используется комбинированный подход, обеспечивающий надежное прикрытие подразделений на всех высотах", - говорится в сообщении.

Таким образом, на дальних рубежах обнаружение целей осуществляется с помощью радиолокационных станций. После идентификации угрозы операторы FPV-дронов, руководствуясь данными радиолокационных станций, направляют ударные беспилотники к аппаратам противника. Точечного тарана с небольшим зарядом взрывчатки достаточно для гарантированного уничтожения любых типов БПЛА. В свою очередь на ближних эшелонах в работу вступают зенитчики, вооруженные автоматами и пулеметами.

"Многоуровневая система позволяет нейтрализовать любые воздушные угрозы, минимизируя риски для личного состава. Слаженная работа расчетов РЛС, операторов FPV-дронов и зенитчиков обеспечивает надежное прикрытие войск и военных объектов от беспилотных атак противника", - подчеркнули в военном ведомстве.