Подразделения Южной группировки уничтожили танк Т-64 ВСУ в Константиновке

ВС РФ постепенно подрывают боеспособность противника системными ударами по технике и логистике, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дрона и гаубицы Д-30 группировки войск "Южная" уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Оперативная обстановка в районе Константиновки остается напряженной. ВСУ продолжают попытки удержания позиций в городской зоне, однако системные удары по их технике и логистике постепенно подрывают их боеспособность. Разведчиками в лесополосе был обнаружен хорошо замаскированный украинский танк Т-64. С учетом полученных разведданных расчетами FPV-дронов и 122-мм гаубицы Д-30 1442-го гвардейского мотострелкового полка 3-го армейского корпуса Южной группировкой войск был нанесен комбинированный удар по цели. В результате грамотных совместных действий танк ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что бойцы ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи по выявлению и уничтожению техники и живой силы противника.