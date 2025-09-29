МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 650 спортивных наград на международных соревнованиях заработали российские военнослужащие, прошедшие срочную службу в спортивных ротах. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"За время существования спортивных рот военнослужащие по призыву на международных соревнованиях завоевали более 650 наград различного достоинства", - сказал Бурдинский, отметив, что ежегодно в составе спортрот проходят службу около 480 человек.

Начальник ГОМУ подчеркнул, что сейчас функционируют шесть спортивных рот - одна из них создана для спортсменов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Располагаются такие роты в городах Санкт-Петербурге, Балашихе, Севастополе, Самаре и поселке Ватутинки (г. Москва)", - добавил он.

Бурдинский пояснил, как призывник может попасть в спортивную роту - для этого нужно быть кандидатом в сборную команду России по олимпийскому виду спорта и быть включенным Минспорта в список, который направляется в Минобороны.

Призыв на осеннюю службу в 2025 году проводится с 1 октября по 31 декабря. Всего в армию для прохождения службы будут направлены 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Призывники не будут привлекаться к решению задач специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

В Минобороны подчеркнули, что отслужившие призывники будут вовремя уволены и направлены к местам проживания.