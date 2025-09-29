Глава государства поблагодарил военнослужащих за верность Родине, доблесть и отвагу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, настоящими героями современности.

"В этот праздничный день, в Год защитника Отечества, с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства поблагодарил военных за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день трудной боевой работы. "Уверен, что благодаря вам безопасность России будет надежно обеспечена, - подчеркнул президент. - А на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир".

"Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь. С праздником", - добавил Путин.