Благодаря действиям младшего лейтенанта мотострелковая рота не только закрепилась на ключевой позиции, но и успешно отразила контратаку противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Младший лейтенант Максим Заморин, командуя штурмовой ротой, лично уничтожил пять военнослужащих ВСУ при обороне опорного пункта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Получив разведывательные данные, рассказали в ведомстве, Заморин изучил местность и спланировал безопасный маршрут. Проинструктировав личный состав, он лично выдвинулся к назначенной точке. Достигнув позиции, рота заняла оборонительные позиции.

"Через несколько часов противник предпринял попытку вернуть ранее утерянные позиции. Офицер отдал приказ открыть огонь и подавить вражескую группу. В результате слаженных действий рота под грамотным руководством младшего лейтенанта Заморина отбила нападение, уничтожив до 20 боевиков ВСУ. В ходе боя младший лейтенант лично ликвидировал пятерых военнослужащих ВСУ", - сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что под руководством младшего лейтенанта, проявившего профессионализм и личную отвагу, мотострелковая рота не только закрепилась на ключевой позиции, но и успешно отразила контратаку противника.

В ведомстве также рассказали, как ефрейтор Родион Фомин спас сослуживца. Фомин выполнял задачи в составе группы охранения по прикрытию стартовой позиции самоходной огневой установки. В одно из дежурств ВСУ нанесли удар по позиции из ракетной системы залпового огня HIMARS, в результате чего был ранен один из военнослужащих.

"Родион оперативно остановил кровотечение, поместил раненого в автомобиль для эвакуации и транспортировал пострадавшего в госпиталь. По пути он следил за состоянием товарища и менял повязки, применяя обезболивающие средства. Военнослужащий был успешно доставлен в госпиталь, где была экстренно проведена операция", - сказали в министерстве, подчеркнув, что благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Фомина удалось спасти жизнь тяжелораненого военнослужащего.