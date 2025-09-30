Из них 700 получили ордена Мужества, отметил начальник главного штаба движения

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 11 тыс. юнармейцев, 5 из которых награждены званием Герой России, а 700 получили ордена Мужества, проходят службу в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС рассказал Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.

"Принимали участие в зоне специальной военной операции в количестве 11 тыс., но я уверен, что эта цифра уже выросла. Большие заслуги выполненных задач в виде более 700 орденов Мужества. На сегодняшний день у нас в рядах движения пять героев России", - сказал Головин.

Он отметил, что самый младший Герой России во всей истории специальной военной операции - также юнармеец. Это Илья Каркавин, ему было 19 лет, когда он погиб при героическом выполнении задания.

Ранее Головин сообщил, что около 140 тыс. воспитанников "Юнармии" вступили в ряды ВС РФ и других силовых ведомств.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.