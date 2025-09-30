ВС РФ за сутки уничтожили 41 пункт управления БПЛА и 11 станций Starlink ВСУ

Бойцы Западной группировки также поразили 29 беспилотников самолетного типа и 39 тяжелых квадрокоптеров

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки за прошедшие сутки сбили 29 беспилотников самолетного типа, 39 тяжелых квадрокоптеров, а также уничтожили 41 пункт управления БПЛА и 11 терминалов связи Starlink противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18. Кроме того, вскрыты и уничтожены 41 пункт управления беспилотной авиацией, 3 станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы, 11 терминалов спутниковой связи Starlink и 5 полевых складов противника", - указал он.