По данным Минобороны, бойцы также поразили укрепленные позиции и скопление живой силы противника

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Расчеты 130-мм буксируемых гаубиц М-46 группировки войск "Север" уничтожили укрепленные позиции, боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 130-мм буксируемых гаубиц 30-го мотострелкового полка М-46 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выполнили огневые задачи по уничтожению живой силы, бронетехники, артиллерийских и минометных расчетов, а также укрепленных позиций подразделений ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что противник был выявлен при помощи расчетов БПЛА и системы акустической разведки.

В министерстве уточнили, что в ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты использовали осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ.