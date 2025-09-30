Операторы ударных БПЛА уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

Также противник потерял пункт управления дронами, отметили в Минобороны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения разведки воздушного пространства военнослужащие выявили движение тяжелых вражеских гексакоптеров, которые готовились атаковать позиции наших мотострелков. Операторы FPV-дронов выследили цели и заблаговременно поразили их", - информировали в ведомстве.

Кроме того, военнослужащие обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА вместе с расчетом ВСУ.