Под прицел российских операторов дронов попал замаскированный опорный пункт противника

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Оператор FPV-дрона группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ с пятью украинскими военнослужащими. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На ореховском направлении под прицел российских операторов FPV-дронов попал замаскированный опорный пункт ВСУ. Уже после первого попадания ударным беспилотников, цель начала гореть. Боевикам ВСУ не удалось покинуть блиндаж, до 5 военнослужащих противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

В министерстве также показали кадры работы операторов гвардейской 58-й общевойсковой армии. На видео дрон, долетев до замаскированной в лесополосе антенны-ретранслятора, поразил цель. В ведомстве отметили, что малейшее касание дрона о ветку могло привести к его падению.

Также Минобороны опубликовало кадры точечного попадания беспилотника в автомобиль противника в глубоком тылу.

