Операторы российских дронов также ударили по укрытиям противника

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Бойцы Южной группировки войск уничтожили блиндажи, бронемашину и антенны-ретрансляторы ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения разведки позиций противника операторы разведывательных БПЛА фиксируют местоположение антенн и оперативно передают данные операторами ударных дронов для их уничтожения. Также БПЛА нанесли несколько успешных ударов по позициям ВСУ, уничтожив технику и укрытия противника на константиновском направлении СВО", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, ВСУ с целью воспрепятствования продвижения российских войск активно размещает вблизи переднего края линии боевого соприкосновения замаскированные антенны - ретрансляторы. Там уточнили, что с их помощью противник увеличивает дальность применения беспилотных летательных аппаратов по российским подразделениям.