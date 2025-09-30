Цель обнаружила воздушная разведка, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" Западной группировки войск уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники противника и сорвали ротацию ВСУ в ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что скопления живой силы и техники противника были выявлены в ходе аэроразведки, после чего были немедленно переданы на командный пункт артиллерии. Один из расчетов РСЗО "Ураган" выдвинулся в назначенный район, и, заняв огневую позицию, точным залпом 220-мм реактивных снарядов на дистанции свыше 25 км поразил все заданные цели.

Корректировка огня, добавили в Минобороны, велась с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО "Ураган" совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника, замаскировали технику и укрылись в подготовленном помещении, сохранив боеготовность для дальнейших действий, подытожили в ведомстве.