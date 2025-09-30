Российские военнослужащие выявили перемещение пехоты ВСУ в лесополосу на линии соприкосновения и ударили 122-мм снарядами с расстояния 12 км

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Расчет орудия Д-30 Центральной группировки войск уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы военнослужащие расчета артиллерийского орудия Д-30 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт вместе с живой силой ВСУ на позициях формирований украинских боевиков в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, опорный пункт был обнаружен операторами беспилотников, которые выявили перемещение пехоты ВСУ, стягивающейся в одну из лесополос на линии боевого соприкосновения. После подтверждения координат, расчет произвел серию выстрелов 122-мм снарядами на расстоянии 12 км.

"Точность стрельбы гаубицы Д-30 позволила кратковременным огневым налетом разбить опорный пункт, уничтожить личный состав и остаться незамеченным для средств воздушной и артиллерийской разведки противника", - подытожили в министерстве.

Старший офицер батареи Егор Данилов рассказал эпизод, когда их расчет уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Оператор дрона обнаружил плохо замаскированные Starlink и антенны на деревьях, а также взлетную полосу, после чего передали цель артиллеристам, которые уничтожили опорный пункт.