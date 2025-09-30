Российские бойцы обнаружили и поразили цель в ходе ведения разведки лесополосы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения разведки лесополосы расчет БПЛА Supercam зафиксировал выстрел артиллерийского орудия противника и определил его местоположение. По полученным координатам на цель был направлен барражирующий боеприпас "Ланцет". Боеприпас нанес прямое попадание огневой позиции ВСУ. В результате удара орудие вместе с расчетом было уничтожено", - информировали в ведомстве.