Бойцы "Севера" завершили уничтожение блокированных в Синельниково солдат ВСУ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Север" в лесу западнее Синельниково Харьковской области завершили уничтожение блокированных подразделений ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в лесу западнее Синельниково воины "Севера" завершили уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады и продвинулись на 300 м, заняв три опорных пункта врага", - сказал собеседник агентства.

В силовых структурах ТАСС ранее сообщали, что около 20 солдат ВСУ остаются заблокированными в Синельниковском лесу. Ранее силовики также сообщили ТАСС, что командование ВСУ прекратило попытки деблокирования окруженных в Синельниковском лесу подразделений, оставив их умирать.

Позже силовики отмечали, что группа солдат ВСУ из числа заблокированных в лесу попала под удар украинского дрона при попытке сдаться в плен ВС РФ.