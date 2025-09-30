ВС РФ уничтожили в том числе и офицеров противника

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 20 военнослужащих ВСУ уничтожены в Волчанске Харьковской области при ракетном ударе, среди них и офицерский состав. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Волчанске авиационным ракетным ударом уничтожено крупное скопление живой силы 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Потери противника составили более двух десятков человек, в том числе офицерский состав", - сказал собеседник агентства.

Также высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады.