Они продвинулись от последнего в северо-западном направлении, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, проведя накаты на места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), заняли новые, выгодные позиции у населенных пунктов Хатнее и Отрадное Харьковской области и продвинулись от последнего в северо-западном направлении.

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"ВС РФ продолжают развивать успех в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области. После проведения накатов на украинские позиции нашим войскам удалось завладеть выгодными позициями юго-восточнее от населенного пункта. Также есть успехи в районе Отрадного, где российские войска заняли новые позиции и продвинулись в северо-западном направлении", - сказал он.

27 сентября Марочко сообщал ТАСС, что подразделения РФ контролируют большую часть Отрадного и начали зачищать его окрестности. При этом участок фронта у Хатнего, как отмечал Марочко, стал самым успешным у российских войск за минувшую неделю на харьковском направлении.