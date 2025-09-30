При этом украинские власти законодательно обязали граждан становиться на колени перед траурными кортежами, иначе их штрафуют и заставляют публично извиняться

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Жители города Сумы игнорируют похоронные процессии с погибшими военнослужащими ВСУ, срывают "минуту молчания" и перебегают дорогу катафалкам. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

При этом украинские власти законодательно обязали граждан становиться на колени перед траурными кортежами. Иначе их штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции, указал собеседник агентства.

Там рассказали, что равнодушие украинцев к умершим солдатам ВСУ растет, и они не хотят больше откладывать свои дела во время "минуты молчания" и становиться на колени.

Такое отношение не вызывает удивления, отметил собеседник агентства, так как киевские власти сами дискредитировали армию через действия ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата), а военное руководство каждый день заваливает фронт "свежим мясом", обеспечивая проезд кортежей ежедневно.