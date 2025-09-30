30 сентября, 09:24
Военная операция на Украине

Пушилин: в районе Красного Лимана меняется оперативно-тактическая обстановка

Алексей Коновалов/ ТАСС
Это связано с освобождением Серебрянского лесничества, уточнил глава ДНР

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Оперативно-тактическая обстановка меняется в районе Красного Лимана после освобождения Серебрянского лесничества, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.

"После Серебрянского лесничества, после освобождения, мы видели в разных направлениях продвижения наших подразделений, в том числе там, где были ожесточенные бои, противник действительно очень пытался удержаться и в районе Шандриголова, и в районе Дерилова, но, тем не менее, наши бойцы оказались более настойчивые, и теперь мы видим, [что] в направлении Красного Лимана ситуация абсолютно меняется", - сказал Пушишин. 

