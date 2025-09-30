Военкор Кулько: солдат ВСУ с тату "лучше умереть стоя" встал на колени и сдался

По словам военного корреспондента "Первого канала", это боевик из 225-го ОШП ВСУ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Украинский военнослужащий с татуировкой в виде свастики попал в плен в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент "Первого канала" Дмитрий Кулько.

"ВСУшник со свастикой попался в плен в Сумской области. Это боевик из 225-го ОШП ВСУ, увидев дрон наших морпехов, умолял на коленях взять его в плен. Выходит, не сдержал клятву, которая у него на руке - "лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Рядом татуировка со свастикой", - рассказал Кулько.

Он уточнил, что пленный рассказал, что из семи групп по три человека, которые отправились на штурм, выжить удалось лишь ему.