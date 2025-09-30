ВС РФ ликвидировали в том числе ударные и разведывательные беспилотники, а также тяжелые коптеры противника

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Снайперы группировки "Центр" уничтожили позиции и легкобронированную технику ВСУ в ходе огневой поддержки штурмовиков под Красноармейском, сообщили в Минобороны России.

"Снайперы мотострелкового полка группировки войск "Центр" уничтожили огневые точки и легкобронированную технику ВСУ, осуществляя огневую поддержку штурмовых подразделений в ходе наступательных действий на подступах к Красноармейску", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, бойцы осуществили разведку указанного района и уничтожили выявленные вражеские цели на расстоянии более 1 км. Кроме того, снайперские пары уничтожили воздушные цели, такие как ударные и разведывательные беспилотники, а также тяжелые коптеры ВСУ, летящие на различных высотах.

Там уточнили, что на вооружении снайперского подразделения стоят различные типы винтовок - СВД, СВ-98, "Орсис". Кроме того, активно применяются автоматы Калашникова с различными прицелами, в том числе тепловизионными.

"Результаты боевой работы снайперов оказывают значительное влияние на ход боевых действий. Точечное устранение различных целей дезорганизует противника, снижает его боеспособность и создает условия для успешных действий штурмовых подразделений", - подчеркнули в министерстве.