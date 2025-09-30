Расположение установили в ходе оптико-электронной разведки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии с помощью FPV-дронов уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Операторы FPV-дронов спецназа Росгвардии уничтожили опорный пункт ВСУ на харьковском направлении. <…> По полученным от разведчиков координатам оперативно отработали операторы расчетов БПЛА "стальной" бригады. После комплексного удара боевых дронов Росгвардии последовала вторичная детонация находящихся на позициях боеприпасов. Фортификационные сооружения и укрывшиеся в них украинские боевики были уничтожены", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, расположение опорного пункта было установлено в ходе оптико-электронной разведки. Военнослужащие спецназа и 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии зафиксировали в нем движение группы пехоты противника.