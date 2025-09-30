По его данным, российские военные их выявляют

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Солдаты ВСУ в Кировске ДНР переодевались в гражданскую одежду и пытались слиться с местным населением. Как рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Серп, военные ВС РФ их выявляют.

"В целом сам личный состав [ВСУ], который находится в Кировске, он деморализован. Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением. Наши штурмовики активно выявляют данных граждан, потому что в любом случае они приносят, так скажем, неудобства в дальнейшем продвижении", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.