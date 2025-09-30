На видео бойцы подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую технику, огневые точки, пункты управления БПЛА и командно-наблюдательные пункты ВСУ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ показало кадры действий штурмовых подразделений бойцов Западной группировки ВС РФ в городе Кировск Донецкой Народной Республике.

На кадрах видно, как бойцы подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", используя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки, пункты управления БПЛА и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков.

После этого, штурмовики оперативно зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населенный пункт.

"В знак успешного освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие штурмовых подразделений развернули государственные флаги Российской Федерации в различных частях Кировска", - отметили в военном ведомстве.