МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Штурмовики Западной группировки ВС РФ зашли в Кировск в ДНР без потерь благодаря креативному подходу командования. Об этом рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Серп.

"В самом начале наступательных действий у нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать, штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска. В ходе наступления противник огрызался, то есть основные действия противника - это работа FPV, то есть беспилотными летательными аппаратами", - сказал он.