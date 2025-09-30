Это также позволит наступать на окраины Северска, заявил ТАСС военный эксперт

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Освобождением Северска Малого ВС России сломали последний западный форпост Вооруженных сил Украины у Дроновки Донецкой Народной Республики. Это также позволит наступать на окраины Северска, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Со взятием Северска Малого сломлен последний западный форпост [ВСУ] у Дроновки. Без Дроновки мы не возьмем Северск. То есть это позволит начать планомерное освобождение северных рубежей населенного пункта Северск", - сказал он.

Об освобождении Северска Малого бойцами Южной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 30 сентября.