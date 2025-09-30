Он выразил признательность профессорско-преподавательскому составу военно-учебных заведений, а также коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Генерал-полковник Мордвичев поздравил подчиненных с 475-летием со дня создания Сухопутных войск России в интервью газете "Красная звезда".

"Почти половину тысячелетия Сухопутные войска стоят на страже нашего Отечества. В этом году мы празднуем 475-летие со дня образования самого многочисленного вида Вооруженных сил Российской Федерации. От имени военного совета Сухопутных войск и от себя лично поздравляю вас с нашей общей памятной датой. Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой силы духа, благополучия и успехов в службе и труде. Победное слово за нами! Честь и слава Сухопутным войскам! С праздником", - сказал он, обращаясь к подчиненным.

Мордвичев поблагодарил весь личный состав Сухопутных войск, выразил признательность профессорско-преподавательскому составу военно-учебных заведений, а также коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Отдельно он выразил благодарность ветеранам Сухопутных войск. "В этот день отдельные слова благодарности выражаю ветеранам Сухопутных войск, чьи подвиги и верность воинскому долгу служат примером подлинного патриотизма. Ваша отвага и воля стали нерушимой опорой для молодого поколения воинов", - сказал Мордвичев.

Главком добавил, что Сухопутные войска России во все времена демонстрировали мужество и отвагу при выполнении воинского долга. "Этот юбилейный рубеж - свидетельство неразрывной связи поколений защитников Отечества, преемственности традиций воинской доблести и славы. История Сухопутных войск неразрывно связана с героической летописью нашего государства, наполнена ярчайшими примерами мужества и доблести многих поколений воинов, проявленных на полях сражений за свободу и независимость нашей Родины", - сказал он.