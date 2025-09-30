Отмечается, что с момента формирования нового облика ВС РФ большое внимание уделяется модернизации вооружения и военной техники

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Качественный и количественный состав Сухопутных войск РФ, профессиональный праздник которых отмечается 1 октября, постоянно изменяется в связи с возникающими геополитическими угрозами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Объединения и соединения Сухопутных войск входят в состав военных округов и составляют основу группировок войск на стратегических направлениях, причем качественный и количественный состав войск постоянно совершенствуется с учетом вновь возникающих геополитических угроз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента формирования нового облика ВС РФ большое внимание уделяется модернизации вооружения и военной техники. Непрерывно ведется работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны по налаживанию производства вооружения, военной и специальной техники с новыми тактико-техническими характеристиками, отвечающими современным требованиям. Все имеющиеся образцы, стоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике, других современных локальных конфликтах и сейчас успешно применяются в ходе специальной военной операции.

"Усовершенствована и нормативная база. Обновлены боевые уставы Сухопутных войск, наставления по проведению тактических учений (с боевой и без боевой стрельбы), курсы стрельб и вождения, сборник нормативов по боевой подготовке. В новых руководящих документах большое внимание уделено индивидуальной подготовке военнослужащих. Сегодня военнослужащие Сухопутных войск, используя и совершенствуя новые тактические приемы ведения боевых действий, эффективно выполняют задачи в ходе СВО", - отметили там.