ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Ударами ФАБ по местам скопления противника в Купянске частично уничтожены резервы, которые на днях были переброшены Киевом в Купянск. В числе невозвратных потерь боевики 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ", - сообщили там.

Кроме того, под удары попали пункты управления БПЛА ВСУ, уничтожены операторы и оборудование.