МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские военные в течение сентября освободили от Вооруженных сил Украины 20 населенных пунктов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе сводок Минобороны России.

В сентябре группировка "Восток" завершила освобождение территории Донецкой Народной Республики в зоне своей ответственности. Так, больше всего - 9 населенных пунктов - перешли под контроль ВС РФ в ДНР, 8 - в Днепропетровской, 2 - в Запорожской, 1 - в Сумской областях.

В ДНР Южная группировки войск освободила Федоровку, Марково, Переездное, Майское, Северск Малый, а подразделения группировки "Запад" - Дерилово, Кировск, Шандриголово. Кроме того, подразделения группировки "Центр" освободили Муравку.

Бойцы "Востока" освободили Новоселовку, Хорошее, Сосновку и Новопетровское, Новониколаевку, Березовое, Калиновское и Степовое в Днепропетровской области. Также они освободили Ольговское и Новоивановку в Запорожской области.

Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка. Она являлась логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область.

Как сообщали в ведомстве, подразделения группировок войск ВС РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября освободили более 4 714 квадратных километров. При этом за указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль ВС РФ 205 населенных пунктов.