P-63 "Кингкобра", который был передан Советскому Союзу по ленд-лизу США, нашли в 2023 году на дне озера Витаминное

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Самолет военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" Тихоокеанского флота (ТОФ) доставил в Москву американский истребитель времен Второй мировой войны P-63 "Кингкобра", поднятый со дна озера на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Из Петропавловска-Камчатского самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" американский истребитель P-63 "Кингкобра" доставлен в Москву для проведения реставрационных мероприятий", - информировали в пресс-службе.

Там рассказали, что истребитель P-63 "Кингкобра", который был передан Советскому Союзу по ленд-лизу США, нашли в 2023 году на дне озера Витаминное на Камчатке в результате совместной работы экспедиции Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны РФ. Истребитель пролежал на дне озера почти 80 лет. Операция по его подъему из воды была проведена минувшим летом водолазами Русской подводно-исследовательской экспедиции в сотрудничестве с военными летчиками.

Отмечается, что специалисты Камчатского района гидрографической службы Тихоокеанского флота успешно осуществили транспортировку находки из труднодоступного района Камчатки в город Петропавловск-Камчатский. Для этих целей было задействовано гидрографическое судно ГС-198 флота.

В ходе изучения документов Центрального архива Минобороны РФ специалисты установили, что подразделение, к которому относился самолет, ранее принимало участие в Курильской десантной операции. Самолетом управлял лейтенант Зинедин Мустафаев. 16 октября 1945 года он выполнял упражнения по технике пилотирования, в ходе которых произошла авиакатастрофа.

На флоте сообщили, что в дальнейшем истребитель P-63 планируется экспонировать в одном из музеев военно-технической истории, что позволит сохранить и продемонстрировать уникальную историческую реликвию широкой общественности.