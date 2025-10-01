В Минобороны отметили, что стрельба с закрытых огневых позиций в сочетании с корректировкой с помощью беспилотника позволяет уничтожать военные объекты противника с высокой эффективностью

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 25-й армии Западной группировки войск уничтожил скопление живой силы противника в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На кадрах экипаж танка Т-90М "Прорыв" мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР выдвигается на очередную боевую задачу. В ходе проведения воздушной разведки <…> были обнаружены тщательно замаскированные позиции и значительное скопление личного состава противника. После точного наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами с дистанции свыше 10 километров, что позволило успешно уничтожить все цели и создать условия для мотострелковых подразделений к продолжению наступления", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что стрельба из танка с закрытых огневых позиций в сочетании с корректировкой с помощью беспилотника позволяет уничтожать военные объекты противника с высокой эффективностью и минимальным расходом боеприпасов, обеспечивая при этом повышенную выживаемость экипажей и сохранность вооружения.