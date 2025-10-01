Особое внимание при подготовке штурмовых групп уделяется действиям по зачистке опорных пунктов в составе боевых двоек

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Центральной группировки ВС РФ в составе мотогрупп 90-й гвардейской танковой дивизии прошли тренировки на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие штурмовых подразделений и мотогруппы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" готовятся к новым боевым задачам на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Полигонная инфраструктура, выстроенная подразделениями группировки для непрерывной подготовки военнослужащих, позволяет в интенсивном режиме повысить выносливость, наработать и совершенствовать навыки применения стрелкового вооружения, ручных и реактивных штурмовых гранат. Особое внимание при подготовке штурмовых групп уделяется действиям по зачистке опорных пунктов в составе боевых двоек. Для этого инструкторы на полигоне воссоздают для обучаемых режим реальной боевой работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также для подготовки мотогрупп оборудованы специальные трассы с выстроенными препятствиями и неровностями, повторяющими возможный маршрут движения на боевой задаче. Для обучения командиры подразделений отбирают военнослужащих, имеющих опыт вождения и обслуживания мототехники.

"После курса подготовки мотоциклисты привлекаются к выполнению боевых задач по доставке штурмовых групп в районы сосредоточения, подвозу продовольствия, боеприпасов, медикаментов и эвакуации раненных", - отметили в военном ведомстве.