Штурмовики Центральной группировки войск провели боевое слаживание в зоне СВО

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Штурмовики 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады провели боевое слаживание на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач на линии боевого соприкосновения прошли практическую подготовку и боевое слаживание на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции. В ходе подготовки военнослужащие отрабатывали навыки передвижения на местности, штурм опорных пунктов условного противника, уничтожение наблюдательных постов и действия в маневренной обороне. Все обучение проходит с применением боевых боеприпасов, что позволяет создавать условия, максимально приближенные к реальной боевой обстановке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что практические занятия были проведены под руководством командиров и инструкторов-наставников, имеющих боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

"Схватывают все быстро. Через два-три дня уже отличные результаты", - сказал инструктор по боевой подготовке с позывным Малой, его цитирует военное ведомство.