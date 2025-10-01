Бойцы группировки "Юг" уничтожили робототехническую платформу ВСУ

Комплекс перевозил припасы на одном из направлений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки уничтожили шесть гексакоптеров и наземную робототехническую платформу ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

"В течение только одних суток военнослужащие Южной группировки войск уничтожили шесть тяжелых коптеров ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что для поражения гексокоптеров противника воины группировки успешно применили метод тарана при помощи FPV-дронов.

© Минобороны России

Кроме того, в министерстве сообщили об уничтожении вражеского наземного робототехнического комплекса, который перевозил припасы на одном из направлений специальной военной операции.