Огонь по координатам, предоставленным операторами БПЛА, был произведен с использованием осколочно-фугасных боеприпасов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Танкисты на Т-80БВМ 44-го армейского корпуса Северной группировки войск ВС РФ поразили бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в ходе выполнения боевых задач на харьковском направлении СВО успешно осуществил огневое поражение скрытого опорного пункта противника. С применением разведывательных данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов, танковый экипаж осуществил скрытный маневр к заранее подготовленной закрытой огневой позиции, что обеспечило выполнение огневой задачи с минимальными рисками для собственных сил. Огонь по координатам, предоставленным операторами БПЛА, был произведен с использованием осколочно-фугасных боеприпасов, что позволило эффективно нейтрализовать целевые объекты противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танковые экипажи группировки войск "Север" круглосуточно наносят огневое воздействие по позициям, боевой технике и скоплениям личного состава ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Основной задачей танкистов является контроль путей подвоза боевиков ВСУ и поддержка наступающих штурмовых и мотострелковых подразделений. Огонь по врагу корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, с их же помощью фиксируются попадания в цель. Цели поражаются осколочно-фугасными боеприпасами.