Корректировка огня велась с помощью БПЛА

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Восток" уничтожил пункт временной дислокации и подразделение ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По данным разведки, в районе населенного пункта Николаевка Днепропетровской области был зафиксирован подвоз живой силы и материальных средств ВСУ. После доразведки был выявлен пункт временной дислокации противника, координаты которого были переданы дежурному расчету РСЗО "Град" группировки войск "Восток". Огневое поражение по выявленным целям корректировалось разведчиками соединения с помощью БПЛА", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в результате выполнения задачи уничтожены опорный пункт и живая сила противника.