МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил поразил скопление личного состава ВСУ в ночное время в зоне ответственности Западной группировки войск ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению личного состава и по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", - об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.