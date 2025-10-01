Пехота противника отказалась выполнять приказ нового командира

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Разведчики группировки "Восток" перехватили радиопереговоры ВСУ об уничтожении "дружеским огнем" собственной группы пехотинцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики группировки войск "Восток" перехватили радиопереговоры противника об уничтожении группы ВСУ своими же. Из расшифровки перехвата стало понятно, что пехота противника отказалась выполнять приказ нового командира - проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там флаг", - информировали в ведомстве.

Там пояснили, что группа военнослужащих ВСУ решила покинуть позиции, однако вскоре была полностью уничтожена "дружеским огнем" своих. "Вышли из опорника, только отошли, а их соседи наши "минусанули" по приказу", - следует из расшифровки радиоперехвата. Кроме того, командование ВСУ приказало списать потери на действия российских военнослужащих.

В Минобороны добавили, что разведчики группировки "Восток" наблюдали за происходящим. Они также отметили, что группа украинских военных численностью до восьми человек покинула свои опорные пункты и направилась в сторону села Лесное Днепропетровской области, однако вскоре была уничтожена огнем подразделений ВСУ.

"Данные действия в очередной раз показывают бесчеловечное отношение украинского командования к своим же подчиненным, а также готовность ими пожертвовать ради создания видимости нахождения в уже давно оставленных населенных пунктах", - подчеркнули в ведомстве.