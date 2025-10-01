Расстояние до пораженной цели составляло 29 км, сообщил начальник расчета Нова

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Расчет ударного БПЛА "Куб" 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Парни с разведсамолета (разведывательного беспилотника Zala - прим. ТАСС) засекли, нашли цель. В данном случае это был ПВД, помещение. Дальность от нас до цели была 29 км", - сказал начальник расчета БПЛА с позывным Нова.

В ведомстве отметили, что расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии ежедневно наносят удары по пунктам управления, технике, артиллерийским орудиям и пунктам временной дислокации ВСУ.