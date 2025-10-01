ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины отступают у Ямполя в Донецкой Народной Республике из-за давления российских сил, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе боестолкновений на ряде участков украинские боевики были вынуждены отступить, оставив занимаемые позиции. За несколько суток вооруженные формирования Украины были отброшены более чем на 300 м от Ямполя", - сказал он.

По его словам, российские бойцы продолжают расширять зону контроля в Ямполе и его окрестностях.