КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Военнослужащие первой инженерно-саперной бригады группировки войск "Север" при помощи минно-разыскных собак нашли в лесу в Беловском районе склад ВСУ с 80 снарядами и минами, сообщил ТАСС старший вожатый служебных собак с позывным Тоскана.

"От главы Беловского района поступила заявка прочесать лес. Мы зашли туда, после прочесывания наткнулись на снарядные ящики. Искали и наткнулись на место, где перегружали боеприпасы - 60 снарядов калибром 152 мм и мины для миномета калибра 120 мм, около 24 штук. То, что мы запустили собак, нам очень помогло и сэкономило очень много времени. Мы сразу нашли схрон и вывезли его на уничтожение", - сказал Тоскана, добавив, что его собаку также зовут Тоскана, потому что по правилам вожатый собаки берет позывной такой же, как кличка у собаки, для облегчения работы.

Собак используют в основном в местах, где невозможно применение миноискателя, например, на завалах, где он часто реагирует на арматуру, или при досмотре асфальтированных дорог. Тоскана рассказал, что с помощью собак удавалось находить противотанковые мины, вкопанные на 5-10 сантиметров.

Сейчас в Курской области саперы работают по заявкам в районах населенных пунктов, где бывают прилеты артиллерии и работают дроны противника. Собаки находят несработавшие боеприпасы, склады с боеприпасами. У собак, как и у их хозяев, есть специальная экипировка - кевларовый бронежилет, ботинки, защищающие лапы от проколов, и противоосколочные очки.

"Собаки у нас выполняют боевые задачи до восьми лет, а потом уже отправляются на дембель. Можно забрать собаку к себе, либо же отдать в семью. Свою первую собаку я отдал в хорошую семью. У меня дома уже целый зверинец, поэтому на следующий год для Тосканы я тоже буду искать семью", - сказал сапер.