Противник на заданном участке имел множество фортификаций и разветвленную систему траншей

ЛУГАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев взяли под полный контроль порядка 6 км железнодорожного полотна у Ямполя Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Продвижение наших войск широким фронтом позволило взять под полный контроль около 6 км железнодорожного полотна северо-западнее и юго-восточнее от ж/д станции Ямполь", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что вдоль всего участка ж/ д дороги, перешедшей под контроль бойцов РФ, была "масса фортификационных сооружений и разветвленная система траншей противника". "Однако удержать серьезную оборонительную линию украинские боевики не смогли ввиду нехватки личного состава", - уточнил эксперт.