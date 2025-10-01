Бойцы РФ ударом дрона уничтожили блиндаж ВСУ под Константиновкой

Как рассказали ТАСС в Южной группировке войск, противник мешал продвижению российских штурмовиков

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов добровольческой бригады "Волки" уничтожили блиндаж украинских войск под Константиновкой в ДНР, сообщили ТАСС в Южной группировке войск.

"Операторы FPV-дронов разведывательно-штурмовой бригады "Волки" Добровольческого корпуса Южной группировки войск поразили блиндаж военнослужащих ВСУ, которые мешали продвижению наших штурмовиков", - сказали в группировке.

В распоряжении ТАСС также есть видео боевой работы расчета ударных БПЛА бригады, в котором доброволец с позывным Седой устанавливает на дрон боевую нагрузку, после чего боец с позывным Лис успешно поражает цель. Согласно разведданным, уничтожена группа из трех человек.