МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Три подразделения беспилотных систем ВСУ с красноармейского (украинское название Покровск), харьковского и краснолиманского направлений переброшены в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумское направление дополнительно переброшены батальон беспилотных систем 142-й отдельной механизированной бригады (с покровского направления), 22-й отдельный батальон беспилотных систем "Кратос" (с харьковского направления), взвод БПЛА 119-й отдельной бригады теробороны (с краснолиманского направления)", - сказал собеседник агентства.

В Сумской области за сутки противник попытался дважды контратаковать в районах Константиновки и Андреевки. Штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ заблаговременно вскрыты разведкой и уничтожены комплексным огневым поражением, добавил собеседник.