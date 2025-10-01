Призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря, отметил начальник отделения единого центра призыва военного комиссариата города Москвы подполковник Максим Куницын

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Москва направит на военную службу свыше 9 тыс. новобранцев в рамках осеннего призыва. Об этом рассказал начальник отделения единого центра призыва военного комиссариата города Москвы подполковник Максим Куницын.

"С 1 октября начинается осенняя призывная кампания, которая продлится с 1 октября по 31 декабря. Из города Москвы на военную службу будут отправлены свыше девяти тысяч человек. Срок прохождения службы составляет 12 месяцев. Основная масса ребят будет проходить службу в центральном регионе Российской Федерации, в Московском военном округе, который включает в себя 19 субъектов Российской Федерации", - рассказал он.

Куницын отметил, что с нынешнего осеннего призыва в тестовом формате будет осуществлена подготовка операторов беспилотников и кинологов. "С этого осеннего призыва мы еще начали готовить по двум дефицитным специальностям - операторов беспилотных летательных аппаратов и кинологов. Сейчас мы проводим эксперимент, потому что данные специальности пользуются спросом в вооруженных силах", - сказал он.

Куницын добавил, что в Едином пункте призыва проводится отбор граждан, желающих получить военную учетную специальность. "Основная военно-учетная специальность - это водитель категории С. Ребята, получившие эту специальность, направляются целенаправленно в вооруженные силы водителями "Уралов" и "Камазов". Также у нас проходит подготовка для службы в ВДВ", - отметил военный.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что в осеннюю компанию 135 тыс. человек будут призваны и направлены для прохождения военной службы. Согласно информации от Минобороны РФ, всего военные комиссариаты Московского военного округа планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тыс. человек.