Первое тестирование проверяет знание математики и логику

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские новобранцы сдают четыре теста для выявления их навыков и наклонностей перед отправлением в войска. Об этом сообщили в Едином пункте призыва в Москве.

"Проходит данный тест для определения их профессиональной пригодности по роду войск. Здесь выявляется их поведение, к чему они способны. Уже на этом этапе можем посмотреть, какому роду войск мы можем его рекомендовать. Всего четыре теста. Первый тест у нас на математику и логику. Дается 30 вопросов и 15 минут на заполнение. Последующие три теста даются без времени. Второй тест - это их психологическое состояние, отношение к службе. Третий тест [определяет] навыки, интересы и возможности. И четвертый тест связан с выявлением наклонностей к экстремизму и терроризму", - сказала старший помощник по профессиональному психологическому отбору призывников Елена Селезнева.

В пресс-службе Московского военного округа отметили, что отправки граждан, призванных на военную службу, спланированы и будут осуществляться с 15 октября. "Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами", - добавили там.

Призыв граждан на военную службу стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Всего военные комиссариаты Московского военного округа планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тыс. человек, в том числе свыше 9 тыс. из столицы.