Командир Гиря: саперы ВС РФ разминируют Суджу под постоянным огнем ВСУ

За месяц работы саперы роты нашли и уничтожили более 800 взрывоопасных предметов

КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Саперы группировки войск "Север" разминируют Суджу в Курской области, несмотря на постоянную работу вражеской артиллерии и дронов. Только одна рота первой инженерно-саперной бригады за месяц работы уничтожила более 800 взрывоопасных предметов, сообщил ТАСС командир роты с позывным Гиря.

"Сложно в Судже работать из-за того, что со стороны противника воздействие постоянное: FPV-дроны, дроны-разведчики, крылья, артиллерия работают. Прилетают иногда шальные снаряды. Совсем недавно мою группу обстреляли - положили в 70 метрах 9 реактивных снарядов РСЗО. Слава богу, все живы, все здоровы. Если противник видит движение какого-либо военнослужащего, не жалея боеприпасов, начинает обстреливать. С этой ситуацией мы столкнулись именно в Судже", - сказал Гиря.

За месяц работы в Судже саперы роты Гири нашли и уничтожили более 800 взрывоопасных предметов - мин, несработавших снарядов и сбросов с дронов. Сдав свой участок, саперы переместились в западный пригород Суджи Гончаровку и сейчас работают там. Разминирование осложняется еще и тем, что противник постоянно заново минирует местность дистанционным способом, сбрасывая с дронов как штатные мины, такие как ПТМ-3, так и самодельные взрывные устройства. По словам Гири, многие из них снабжены "джониками" - датчиками цели, которые реагируют на движение или металл.

Тем не менее, отметил Гиря, российские саперы в Курской области не сталкиваются со сплошными многорядными минными полями, которые бы могли установить украинские военные. Противник зачастую проводил минирование поверх грунта, при этом практически не используя мины-сюрпризы и мины-ловушки. Офицер связал такой подход к работе с недостатком грамотных саперов в рядах ВСУ.